Campionato di giornalismo La grande attesa è finita

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Adesso il conto alla rovescia è davvero agli sgoccioli. Martedì tornera ildi, organizzato da La Nazione con il contributo di tanti sponsor. La passione per l’informazione, la curiosità verso il mondo e le sue notizie i giovani ce l’hanno e sarà così sempre. Sta a noi riuscire a suscitarla: Cronisti in classe torna anche per questo e si propone come originale fonte di ispirazione. Le nuove generazioni sono bombardate da comunicazioni su tanti e diversi mezzi. C’è però da dire una cosa: il cartaceo si è affermato e rimane un modo per sviluppare la concentrazione, il pensiero e la lettura critica. Bellissimi i temi proposti, sia a livello locale che regionale, si va dall’uso del trasporto pubblico con il suo essere leva fondamentale per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la vivibilità cittadina all’essenzialità ...