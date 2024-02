Campagna | tragedia sfiorata | operaio travolto dalla corrente

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una. A, una scarica elettrica ha investito un45enne stamattina mentre era a lavoro in un cantiere, dove stava avvenendo l'installazione di pannelli fotovoltaici. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli sono intervenuti in maniera tempestiva, insieme ai sanitari, per soccorrere immediatamente l'uomo e scongiurare ulteriori tragedie. Al di là del grande spavento provocato dall'incidente successo a, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Le indagini sono state condotte sul luogo dell'incidente dai carabinieri di Eboli che ha fermato le lavorazioni.