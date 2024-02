Camera | sì a promozione conoscenza foibe

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 15.10 Via libera dall'Aula dellaal progetto di legge che contiene misure per promuovere la "della tragedia dellee dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni". I voti a favore sono stati 224, nessun contrario e 10 astenuti. Il testo dovrà tuttavia tornare al Senato perché l'Assemblea di Montecitorio ha approvato delle proposte di modifica per aggiornare il provvedimento anche per quanto riguarda gli anni da cui far decorrere le coperture finanziarie.