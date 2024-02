Califano | Leo Gassmann è “il Califfo” nell’attesissimo film tv | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il mito di Francotornerà a incantare il pubblico grazie al nuovobiografico, che vedrà Leocome protagonista. La storia, sia umana che artistica, del “” andrà in onda in prima serata su Rai Uno domenica 11 febbraio: di seguito, ecco cosa aspettarsi. Francoè stato una delle voci e delle penne più intense e caratteristiche della storia della musica italiana. La sua sconfinata carriera, intrapresa a partire dagli inizi degli Anni Sessanta, ha conosciuto tutte le sfumature del successo, compresi anche i suoi aspetti più controversi. Con 32 album pubblicati e oltre 20 milioni di copie all’attivo, è stato uno degli artisti musicali italiani di maggior successo di sempre. A lui, inoltre, sono associati altri grandi nomi con i quali ha collaborato, come Mia ...