Calhanoglu +30 | i tifosi dell’Inter lo festeggiano | idolo neroblu ? Sky

(Di giovedì 8 febbraio 2024)oggi compie 30 anni. Ad Appiano Gentile, inon gli hanno fatto mancare l'affetto facendosi auguri e chiedendo selfie. CLIMA ? Hakanspegne oggi 30 candeline. Si tratta del suo terzo compleanno e per l'occasione inerazzurri, presenti ad Appiano Gentile, lo hanno invaso di affetto e stima. Calha è ormai unsia della squadra che della tifoseria interista. Come racconta Matteo Barzaghi, in collegamento dalla Pinetina per Sky Sport 24, tanti supporter hanno chiesto selfie e autografi. Sabato ovviamente sarà al centro del campo contro la Roma all'Olimpico.