Calciomercato Atalanta | pianificato il riscatto di De Ketelaere

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una scommessa fortemente cercata, coccolata e adesso vinta. Ildell’può dirsi davvero molto soddisfatto delle prestazioni del suo gioiello che in questa stagione sembra essere diventato un calciatore inarrestabile con enormi, ulteriori, margini di miglioramento. Charles Denon aveva impattato positivamente con la sua avventura italiana diventando un oggetto misterioso nella vicina Milano vestendo la maglia di un Milan che lo aveva acquistato a peso d’oro dal Club Brugge dopo aver intravisto in lui le stigmate del fuoriclasse. La magia all’ombra della Madonnina non si è mai palesata e il giovane belga ha accettato di rimettersi in gioco nella formazione nerazzurra di Bergamo: qui le prestazioni sono state estremamente diverse, con il numero diciassette che progressivamente è diventato un punto fermo, ...