Calcio | rissa tra La Setina e Doganella | la gara di ritorno si gioca a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 La prima giornata del campionato provinciale Under 19 di2023-2024 viene ricordata per i gravi fatti accaduti a Cisterna, al termine del match trae La. Era il 14 ottobre quando il campo sportivo “Conte Pietro Galamini” didi Ninfa è diventato il palcoscenico di una gazzarra per certi versi indecente che ha coinvolto itori in campo ed alcuni spettatori. Laha portato all’espulsione di ben 10tori col direttore dirimasto vittima di una forte manata. Le indagini successive hanno portato alla denuncia di quattro tifosi presso la Procura della Repubblica, accusati di lesioni e altre violazioni legate alle manifestazioni sportive. Per loro è stata adottata la misura ...