Calcio Promozione L’Universal va adagio | Ma non è crisi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ha fatto da lepre per una decina di giornate.Solaro è stata in testa al girone A dalla quarta alla nona e poi ancora tra la 12esima e la 17esima, comunque mai oltre il secondo o il terzo posto, come lo è oggi. Chiede calma il direttore sportivo Luca Volpi e assicura tutti sullo stato di salute della sua squadra nonostante gli ultimi due ko di fila con Lentatese e Lomazzo e il pari con Ispra ma senza poter disporre delle punte Fabozzi (recupera per domenica) e soprattutto Mantellini. "Siamo sul pezzo, non siamo in, anzi. Ai punti non meritavamo mai queste due sconfitte, ma può succedere nel corso di un campionato. Un calo ci sta, lo hanno avuto tutte. Campionato che resta combattutissimo e soprattutto bello, incerto. Impossibile fare pronostici" dice Volpi che intanto annuncia l’arrivo di un nuovo portiere. Si tratta del classe 2003 ...