Calcio La serie D si ferma per un turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Gli stravolgimenti non macheranno in queste settimane a livello di calendario nei campionati didilettantistici per quanto riguarda le nostre squadre. Intanto in questo weekend non giocherà laD vista la presenza della Rappresentativa di categoria alla 74ª Viareggio Cup che inizia lunedì (dunque il campionato di D, con Sansepolcro-Seravezza e Real FQ-Poggibonsi, tornerà domenica 18 febbraio per la 23ª giornata: la sesta del girone di ritorno). In Promozione invece anticipano sabato alle 15 sia il Viareggio (col Pieve Fosciana) sia il Pietrasanta (col Monsummano) così da evitare la concomitanza domenicale coi rispettivi Carnevali cittadini. In Promozione per mercoledì prossimo (14 febbraio) è poi previsto uninfrasettimanale di campionato: il Pietrasanta (che è senza Genovali) sarà a Pieve Fosciana mentre il ...