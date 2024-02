Calcio | Infantino | ‘Razzismo? Serve sconfitta a tavolino’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Parigi, 8 feb. (Adnkronos) – “Il razzismo negli stadi? Dovremo assumerci le nostre responsabilità. Dobbiamo imporre unaa tavolino ai club responsabili. Auspico che l’interruzione delle partite in caso di incidenti legati al razzismo avvenga con una procedura in tre fasi: partita interrotta, partita nuovamente interrotta, partita sospesa”. Lo ha ribadito il presidente della Fifa Giannidurante il suo discorso al congresso Uefa, in corso alla Maison de la Mutualité di Parigi, su come intervenire per reprimere il razzismo negli stadi. “Ci sono stati molti incidenti razzisti ultimamente. Il razzismo è un crimine, va sradicato. Ciò che stiamo facendo non è sufficiente. Quello che suggerisco è che tutti insieme, nei prossimi tre mesi, prima del congresso Fifa di maggio, lavoriamo per trovare soluzioni”, ha aggiunto. “Sappiamo tutti che il mondo è segnato da divisioni, il problema è che ci sono diverse organizzazioni concorrenti. Dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre azioni. La conseguenza disciplinare dovrebbe essere ladella squadra. Dobbiamo anche sanzionare penalmente i responsabili e bandirli dallo stadio”. L'articoloWeb.