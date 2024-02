Calcio In programma gare di qualificazione | ottavi e quarti di finale La Viareggio Cup approda sul campo del Ricortola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si ricompone la partnership tra laCup e l’Asd. Anche quest’anno, infatti, la celeberrima competizione di carnevale, paragonabile ad un mondiale per club riservato alla categoria Juniores, ha scelto di disputare diversi dei suoi incontri sul bellissimo impianto sportivo in erba naturale di via delle Pinete di proprietà del comune di Massa ma in gestione da una vita alla società neroverde che lo cura come un “figlio“. Nello specifico la prossima settimana ildidiventerà la "casa" del Torino perché ospiterà due incontri diche avranno come protagonista la squadra granata: il primo martedì 13 febbraio alle ore 15 nel match contro gli ucraini del Rukh, la seconda giovedì 15 febbraio allo stesso orario contro gli Uyss di New York. ...