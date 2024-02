Calcio | Ceferin | ' non mi ricandiderò per un altro mandato nel 2027' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Parigi, 8 feb. - (Adnkronos) - “Sono stanco, lontano dalla mia famiglia da molto tempo. Ho deciso di non ricandidarmi nel”. Così Aleksanderannuncia che non si ricandiderà per un quartoda presidente Uefa. "Non l'avevo detto perché non volevo influenzare il Congresso -spiega il 56enne sloveno-. Ho una bella vita nel calcio ma anche fuori. Sono stanco di questo progetto senza senso della Superlega, di chi si proclama autorità morale. Ad ogni modo posso dirmi felice e orgoglioso di essere il capitano di una nave che ha saputo affrontare bene la tempesta e che continuerà a farlo nei prossimi tre anni, di essere a capo di una comunità calcistica mai così unita. La maggior parte delle persone non sono come alcuni pagliacci. Ho deciso circa sei mesi fa che non mi candiderò nel, sono lontano dalla mia famiglia da circa sei anni e lo sarò per altri tre. Ho comunicato questa decisione prima alla mia famiglia e poi ad amici e colleghi".