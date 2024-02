Calcio | Ceferin | ' dobbiamo liberare il calcio dai razzisti'

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Parigi, 8 feb. - (Adnkronos) - "Ileuropeo a volte ha attraversato momenti bui. La violenza e ogni tipo di discriminazione sono una realtà nel. Ma ildovrebbe essere al servizio dell'unità, dell'inclusione e dell'amicizia". Lo dice il presidente dell'Uefa, Aleksander, nel suo discorso in occasione del Congresso di Parigi, in merito al razzismo nel mondo del. "Porto tutto il mio sostegno ai giocatori che sono vittime di insulti -aggiunge il 56enne sloveno-. Gli autori di questa discriminazione sono semplicemente codardi.ilda questi codardi".

Amburgo, 31 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin , ha sottolineato ancora una volta che in Arabia Saudita non ci sarà ... (liberoquotidiano)

Amburgo, 31 gen. (Adnkronos) – Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin , ha sottolineato ancora una volta che in Arabia Saudita non ci sarà ... (calcioweb.eu)

Duro attacco alla Superlega durante il Congresso di Parigi PARIGI (FRANCIA) - "L'Europa non è unita come dovrebbe essere. I nostri leader devono ... (ilgiornaleditalia)

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "La Superlega è come la mela di Biancaneve", ovvero un frutto avvelenato. In apertura del Congresso Uefa a Parigi, il presidente Aleksander Ceferin ...(ANSA) - PARIGI, 08 FEB - Il Congresso UEFA ha votato un emendamento che consente al presidente Aleksander Ceferin, eletto per la prima volta nel 2016 alla guida della Confederazione europea del calci ...Duro attacco alla Superlega durante il Congresso di Parigi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'L'Europa non è unita come dovrebbe essere. I nostri ...