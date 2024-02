Calcio | Bianchi | ‘Roma-Inter buon test | ora i giallorossi sono più calmi e fiduciosi’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Daniele De Rossi ha cominciato molto bene. Mi sembra che la squadra adesso sia meno frenetica, più riflessiva e questo è indubbiamente la sua gestione:meno nervosi. Quello di sabato è une direi che giunge proprio ad hoc, nel senso che c’è stata questa possibilità di riprendere fiducia e punti e incontrano la prima della classe che indubbiamente è la squadra che sta imponendo la leadership in questo campionato”. Lo dice l’ex tecnico giallorosso Ottavioall’Adnkronos, in vista di Roma-. Due squadre con due modi differenti di giocare “ma non bisogna proprio andare lì a vedere come giocano: mi dicevano i miei vecchi allenatori che l’importante è quando hai la palla, di mettere in difficoltà gli avversari, quando ce l’hanno loro, non subire troppo. Oggi l’è attrezzata e lo si vede, la Roma ha dei giocatori importanti dentro, se trova la quadra non è una squadra da sottovalutare”. Duello argentino Dybala-Lautaro: “il primo è un giocatore di talento, l’altro un finalizzatore. Hanno ambedue le caratteristiche degli argentini, e in Argentina il calcio è la vita,due giocatori importanti e specialmente Lautaro non molla mai”. L’addio di Mourinho è un trauma ormai superato? “Ognuno ha la propria gestione, ed è chiaro che De Rossi non copia Mourinho, ha le sue idee e penso che vada avanti con queste. In questo momento è prematuro parlare di situazioni cambiate o meno. Una cosa è certa: la Roma in queste tre partite ha ottenuto dei bei risultati e anche un gioco apprezzabile”. L'articolo CalcioWeb.