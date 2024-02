Calcio | arriva il cartellino blu per l’espulsione a tempo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (askanews) –ilblu pernel. Secondo quanto riporta un’anticipazione del Telegraph, l’IFAB (International Football Association Board) ha dato il suo via libera alla sperimentazione della nuova penalità che consentirà al direttore di gara di allontanare dal campo per 10? minuti i calciatori che protestano platealmente o commettono falli “tattici” non pericolosi per interrompere un’azione di gioco avversaria. Ilblu si aggiungerà dunque a quello giallo e rosso. La combinazione tra due cartellini blu, o tra uno blu e uno giallo farà scattareimmediata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.