CALCIO A 5 MSP Balzac e Amici di Englis a braccetto in vetta Il Sodinims ha la meglio sul Bardena

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Iniziata la seconda fase del campionato interprovinciale dia 5 organizzato dall’Msp. Le formazioni partecipanti sono state suddivise in Premier League, Serie A e Serie B. Si parte dalla massima serie, la Premier, dove sono andate in scena le prime due giornate di campionato. Inviaggiano subito aa punteggio pienodi. Nel primo caso è arrivato un 3-2 all’esordio ai danni del Castellina e il bis col 3-1 nella seconda giornata contro il Chelsea. Ilinvece nell’ultimo turno ha battuto 10-2 il Castellina, mentre al debutto ha firmato un 5-1 ai danni delDt. In seconda piazza ilche ha battuto nell’ultimo turno 7-4 ilDt ma che deve ancora ...

Nella 22ª giornata di Promozione, nel Girone C l'Osteria Grande mantiene il primo posto, mentre nel Girone D la Sampierana si conferma in testa.I Real Colizzati vincono 6-1 contro il Real Vallata nel campionato di calcio a 7, avvicinandosi alla capolista Real Pavo. Nel campionato di serie A, il Beyfin Rocca Tedalda pareggia 4-4 contro i Destu ...