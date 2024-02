Cade estintore | venti studenti intossicati

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sonona gli alunni rimastidopo aver inalato la polvere di un. Il fatto è accaduto verso l’ora di pranzo nella media Ungaretti, succursale a Bentivoglio della media Colombo dell’Istituto comprensivo di San Giorgio di Piano. L’istituco comprensivo guidato da Cinzia Quirini che, a sua volta, ha informato il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi. Secondo una prima ricostruzione, mentre glisi recavano nella sala mensa, un alunno avrebbe urtato, in modo accidentale, unche,ndo a terra, si è attivato, facendo fuoriuscire il prodotto antincendio che ha intossicato così unana di ragazzi. La polvere dell’- che non è tossica - ha provocato bruciore agli occhi e alla gola a gran parte ...

Un bus di Amt ha preso fuoco questa mattina mentre viaggiava sulle alture di Genova Sampierdarena, in via Baden Powell. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dona ...