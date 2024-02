Cadavere trovato a Parma | attesa per esiti del Dna | “Alessandra Ollari abitava a 2 chilometri da qui”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si attendono i risultati del test del Dna per scoprire a chi appartiene ilvenerdì scorso in via Sidoli a. Nella zona è scomparsa 7 mesi fa Alessandra, chea soli dueda qui. L'avvocato Gentile: "Ci sono dei familiari che hanno bisogno di risposte. Al momento non abbiamo avuto nessuna comunicazione".