Caccia | liberi tutti La destra accelera per stravolgere la legge prima delle Europee | per fermarla firma la petizione del Fatto su IoScelgo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il centrova all’assalto dellasullacon l’intenzione di stravolgerla per favorire itori. E gli animali? Saranno uccisi in numero ancora più elevato. Il tutto a discapito della biodiversità e della sicurezza pubblica. I punti problematici della“spara-tutto” sono numerosi: dallalibera su tutto il territorio nazionale, sette giorni su sette, per cinque mesi, all’attacco alle associazioni ambientaliste, che non potranno più salvaguardare la legalità in relazione ai calendari venatori emanati dalle Regioni. IlQuotidiano lancia unasuper chiedere al Parlamento di fermare questa, che se approvata arrecherebbe un danno alla natura ed esporrebbe l’Italia ...