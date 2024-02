Buon compleanno MX-5

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il mondo dell'automobile ne fu stupito, e gli appassionati delle roadster a prezzi abbordabili ne furono entusiasti: sono trascorsi trentacinque ‘anni dal debutto della Mazda MX-5 al Chicago Auto Show. Costruita come una classica sportiva a trazione posteriore, ma con una configurazione innovativa a motore anteriore-centrale per una distribuzione longitudinale del peso ottimale, la roadster giapponese ridiede vita a un segmento automobilistico allora pressoché estinto. La Mazda MX-5, compatta e leggera, ha ridefinito il piacere di guida a cielo aperto. Gli ingegneri Mazda hanno ottenuto questo risultato aderendo alla tradizionale filosofia giapponese del Jinba Ittai, che vede cavallo e cavaliere come un'unica entità. Applicata alla Mazda MX-5, il conducente e la vettura formano un legame unico, garantendo equilibrio, agilità e leggerezza. Nel corso degli anni la MX-5 ha ottenuto ...

