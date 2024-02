Buon compleanno Elisabetta Gregoraci | Rino Barillari…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Barillari, Emmanuele Milano, Andrea Orlando, Nick Nolte, Rosario Crocetta, Eduardo de Crescenzo, Sergio Divina, Giuseppe Pillon, Mauricio Macri, Domenico Procacci, Rosanna Filippin, Luigi Zingales, Vito Rosario Petrocelli, Ousmane Dabo, Carolina Kostner, Roberto Soriano… Oggi 8 febbraio compiono gli anni: Emerico Giachery, scrittore, saggista; Emmanuele Milano, giornalista, dirigente d’azienda; Gino Marturano, attore; Antonio Congiu, ex calciatore Cagliari, allenatore; Giacinto Boldrini, politico; Luigi Mezzanotte, attore; Nick Nolte, attore; Carlo Volpi, ex calciatore Reggiana, Mantova, Brescia, Parma; Domenico Angelo Scotti, vescovo; Vittorio Marsiglia, attore; Kirk Morris, attore, culturista;Barillari, fotografo; Luigi Giannini, ex ...