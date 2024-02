Bufera su John Travolta a Sanremo | “Pagato un milione di euro per indossare quelle scarpe”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Ma chi te lo ha fatto fare?”. E’ la domanda che si rincorre sui social dopo il siparietto sanremese dicon Amadeus e Fiorello. L’esibizione del divo americano non è piaciuto affatto al pubblico. “Un momento davvero imbarazzante”, scrivono sui social. E ovviamente viene tirato in ballo il cachet. Chi haper questa sua performance al limite del ridicolo? La domanda da Twitter a Facebook passando per Instagram è sempre la stessa. E, adesso, spunta un’altra polemica. Leggi anche:, Fiorello e il Ballo del Qua Qua con: “Una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana”Leggi anche:, i dolori degli ultimi anni: la morte del figlio e della moglie Kelly ...