Buchanan | conto alla rovescia | esordio vicino ma non in Roma-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arrivato a gennaio per coprire la fascia destra, Tajonnon ha ancora disputato un minuto in maglia nerazzurra. I motivi sono diversi, così come – dopo– è lecito pensare che arriverà il suo momento.– Arrivato nel mercato di gennaio dal Club Brugge, Tajonnon ha ancora avuto modo di indossare la maglia nerazzurra in campo. Difficilmente lo farà in, vista l’importanza e la difficoltà della gara. Ricordiamo che il canadese arriva dopo un periodo senza scendere in campo in Belgio – l’ultima presenza è datata inizio dicembre – e che ancora Simone Inzaghi ne sta plasmando le caratteristiche in allenamento, per meglio adattarle al modo di giocare della squadra. Ad aiutare ...