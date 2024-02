Buchanan all’Inter più feste che partite | il primo test ora è in arrivo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024)è l’unico rinforzo consegnato da Inzaghi nel mercato di riparazione ma ancora non si può parlare di rinforzo a tutti gli effetti. L’ultimo arrivato ad Appiano Gentile scalpita in vista del debutto in maglia nerazzurra, che può essere un “regalo” dopo l’attesa BUON…O IL– Il 5 gennaio 24enne diventa ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter al termine di una trattativa non lunga ma nemmeno cortissima. Oltre una settimana dopo, il 13 gennaio, fa la sua prima apparizione nella lista dei convocati di una partita di Serie A ma senza scendere in campo. Il 22 gennaio, nella Finalissima di Supercoppa Italiana, in Arabia Saudita alza il suotrofeo italiano. E l’8 febbraio, a distanza di un mese abbondante dal suo arrivo in Italia,ggia il suo...