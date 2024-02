Btp Valore 2024 | al via dal 26 febbraio Di che si tratta?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8– Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato le date relative alla terza emissione dei BTP, ovvero buoni del tesoro garantiti dallo Stato a medio termine e a tasso variabile riservati ai risparmiatori individuali o affini (mercato retail) che potranno acquistarli direttamente sul loro home banking. Affinché tale operazione possa essere concretizzata, tuttavia, è necessario che il servizio di banca digitale del risparmiatore sia abilitato alle funzioni di trading online, altrimenti sarà necessario rivolgersi ad un referente dell’istituto o dell’ufficio postale. Come detto, si potranno acquistare i BTPsolo in un determinato arco temporale che, per la terza emissione, corrisponde al periodo compreso tra lunedì 26e venerdì ...