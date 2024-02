Brivio | insulti alla segretaria della Lega di Barzanò | il biglietto lasciato all’interno del suo negozio

(Di giovedì 8 febbraio 2024)(Lecco), 8 febbraio 2024 - “Leghista tu puzzi”. È il messaggiodagli intrusi che quest'oggi ahanno compiuto un raid nell'agenzia funebre per animali appena aperta da Debora Piazza,sezione del Carroccio di, dove è anche consigliere comunale. Lo denuncia Daniele Butti, segretario provinciale. “Quello che è successo è inquietante, è stata colpita nella sua vita privata perché appartenente a un movimento politico. Debora è stata barbaramente intimidita nella sua sfera privata, il suo lavoro. Oggi qualche delinquente si è introdotto nella sua attività commettendo infrazione e si è divertito a buttare in aria spazzatura ed altro lasciando unintimidatorio ''Leghista ...

Debora Piazza ha aperto da poco un'agenzia di servizi per animali, tra cui anche funerali. In bagno ha trovato un messaggio contro di lei. Daniele Butti: "Fatto inquietante"