Britney Theriot | chi è la nuova fidanzata di Russell Crowe | “La prima storia importante dopo il divorzio”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024)di, l’attore celebre in tutto il mondo per il film “Il gladiatore”. Per la presentazione ufficiale l’attore non poteva scegliere città migliore: Roma. Del restoè legatissimo alla città eterna, capitale d’Italia; una città che gli ha cambiato la vita visto e in cui ritorna tutte le volte che può essendoci davvero legatissimo. In occasione del red carpet per la presentazione del suo ultimo film “Poker Face” alla Festa del cinema di Roma 2022, l’attore americano ha pensato bene di presentare al mondo la sua nuova e bellissima compagna. Si tratta di, una giovane donna di 31 anni della Louisiana.aver conseguito la laura ...