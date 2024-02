Brilla il Team Martorana Una pioggia di medaglie

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Abbiamo ottenuto risultati a mio avviso eccellenti, al cospetto del fondatore proprio della kick jitsu. Direi che possiamo reputarci soddisfatti". Marcoha così commentato il rendimento dei suoi atleti nel corso dei recenti Campionati regionali Federkombat, andati in archivio pochi giorni fa a Camaiore. Gli agonisti delhanno gareggiato nella kick boxing e nel kick jitsu, confrontandosi con avversari provenienti da tutta la regione. E i risultati positivi non sono mancati, considerando leagguantate dai tesserati del sodalizio di Montemurlo diretto dallo stesso. Sono ad esempio saliti sul gradino più alto del podio, nelle varie categorie anagrafiche, Lorenzo Mazzoni, Pco Di Fede, Manuel Parisi, Marco, Maria Elena Palma e Nathan ...

Il violinista ha preso parte alla registrazione in studio del brano presentato ieri all'Ariston ...Grande prova per la ginnasta del Dragonfly Gym team di Monza Camilla Redaelli. La monzese Camilla Redaelli brilla in campionato nazionale di serie B L'atleta ha partecipato al campionato nazionale di ...Avvio senza slancio per i principali listini del Vecchio Continente, con gli investitori che seguono la pubblicazione dei conti delle banche. Mps torna al dividendo, dopo aver messo a segno utile supe ...