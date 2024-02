Brignone a Sanremo ma non l’hanno fatta parlare | ha fatto bene Sinner a dire no Il Giornale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ma non, hano. Lo ha scritto Il. Il modo sbrigativo in cui è scivolata via Federicanella prima serata. 2’46’’, da quando ha iniziato a scendere le scale a quando ha finito di presentare la Bertè, poco più di uno slalom gigante per dirlo in tempi sciistici, in cui oltre tutto la valdostana è rimasta schiacciata tra le “porte” di Amadeus e Mengoni, più preoccupati di farci sapere che il “co-conduttore” non è mai stato sulla neve, che di farFederica. Non una domanda sulla stagione in corso, non un cenno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che Fede avrebbe dovuto promuovere, e nemmeno il tempo ...