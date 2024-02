Bravo Persico | è secondo in volata davanti a Cavendish

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il Giro di Colombia è scattato da Paipa con la bella novità delposto di Davide. Per il neo professionista bergamasco, della Bingoal WB, un esordio sorprendente che gli ha permesso di sprintare con velocisti del calibro di Fernando Gaviria, colombiano della Movistar vincitore della tappa, e del britannico Markche ha finito per occuparela terza posizione. Se il buon giorno si vede dal mattino... . Oltre a, sono in gara in questo Tour anche l’altro bergamasco Davide Baldaccini (Corratec Vini Fantini) e il milanese Andrea Piccolo della EF Education EasyPost che invece a Paipa si è classificato in settima posizione. Sei le tappe in programma, conclusione domenica 11 febbraio a Bogotà. La prestigiosa corsa a tappe dell’America Meridionale annovera un cast di partecipanti non ...