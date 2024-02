Boscoreale | carabinieri arrestano pusher 20enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) per detenzione di droga ai fini di spaccio, sostanze rivenute nella sua auto Idella stazione dihanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio unincensurato del posto. Era nel rione Piano Napoli, nella sua auto. Quando ha notato la pattuglia ha accelerato ed è fuggito. Dopo un breve inseguimento, i militari lo hanno fermato e perquisito. Nel veicolo 605 grammi di marijuana e addosso 1530 euro banconote di piccolo taglio. Il giovane è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. nota stampa Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.