Borsa | Tokyo | chiusura in netto rialzo +2 | 06%

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (ANSA) -, 08 FEB - Laditermina la seduta in, trainata dagli acquisti sulla tecnologia, in scia ai segnali che provengono dalla stagione delle trimestrali. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso del 2,06% a quota 36.863,28, e un aumento di 743 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile al cambio con il dollaro, a 148,70 e sull'euro a 160,40.

Segno più anche per il Nasdaq (+0,95% a 15.757 punti). Seduta brillante per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha registrato un progresso del 2,06% a 36.863 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di ...Mercati azionari asiatici generalmente positivi, in particolare Tokyo il cui indice Nikkei 225 ha corso del 2% trainato dai record di Wall Street e dagli acquisti su SoftBank. Hong Kong è l'unico list ...