Borsa | Milano positiva +0 | 4% con Stm | Londra piatta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Piazza Affari supera la boa di metà giornata in terreno leggermente positivo e in linea con le altre Borse europee: il listino migliore è quello di Amsterdam, che sale dell'1,3% anche grazie al titolo dei pagamenti digitali Adyen (+21%) che ha registrato conti migliori del previsto, spingendo al rialzo anche Nexi (+2,2%) a. Per tutti gli altri mercati azionari, in attesa dei dati macroeconomici del primo pomeriggio dagli Stati Uniti tra i quali anche i sussidi di disoccupazione, si registrano aumenti molto più contenuti, con Parigi che sale dello 0,5%, Piazza Affari e Madrid dello 0,4%, Francoforte dello 0,3%.. Nella capitale francese sempre forte Kering, che cresce del 4% dopo i conti. Ail titolo migliore nel paniere a elevata capitalizzazione è Stm, in rialzo del 2,7%, seguito da ...