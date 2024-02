Borsa | Milano apre in rialzo | Ftse Mib +0 | 31%

Piazza Affari parte in lieve crescita: l'indice Ftse Mib sale dello 0,31%, l' Ftse All share è in rialzo dello 0,32%. (quotidiano)

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in lieve rialzo in avvio di seduta: Londra sale dello 0,2%, con Parigi in aumento dello 0,1%, Amsterdam dello 0,8%