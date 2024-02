Borsa | Hong Kong | apertura in calo -0 | 58%

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ladiha aperto oggi in ribasso, con l'indice Hang Seng che nei primi scambi ha perso lo 0,58% scendendo di 93,27 punti fino a quota 15.988,62. Il Composite della piazza d'affari di Shanghai è salito invece indello 0,10%, mentre quello di Shenzhen ha guadagnato lo 0,36%.

Rimbalzano le Borse cinesi mentre Pechino intensifica gli sforzi per stabilizzare i suoi mercati finanziari. Hong Kong avanza del 4%, Shanghai del ... (quotidiano)

La Borsa di Hong Kong ha aperto oggi in ribasso, con l'indice Hang Seng che nei primi scambi ha perso lo 0,58% scendendo di 93,27 punti fino a quota 15.988,62. Il Composite della piazza d'affari di ...Gli indici cinesi stanno tentando di tornare in salita, dopo 6 sessioni al ribasso consecutive. La recente decisione da parte delle autorità di regolamentazione del mercato ha solo temporaneamente… ...Le Borse asiatiche hanno chiuso con valori contrastanti. Hanno inciso in maniera determinante i dati riguardanti la crescita economica cinese ...