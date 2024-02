Borsa | Europa cauta con occhi su trimestrali A Milano in coda Bper

(Di giovedì 8 febbraio 2024) A Wall Street l’S&P 500 sfiora i 5mila punti. A Piazza Affariperde terreno dopo i conti, attesa per i numeri del Banco Bpm. Tokyo chiude a +2% con l’expolit di Softbank. In Cina il calo dei prezzi al consumo più consistente da settembre 2009

Piazza Affari debole e sostanzialmente in linea con le altre Borse europee, in attesa di segnali più chiari dalle banche centrali sui tempi di ... (quotidiano)

Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in lieve rialzo in avvio di seduta: Londra sale dello 0,2%, con Parigi in aumento dello 0,1%, ... (quotidiano)

Pochi spunti in Piazza Affari che, come tutte le Borse europee, attende segnali più chiari dalle banche centrali sui tempi di riduzione dei tassi: ... (quotidiano)

Seduta positiva per le borse europee. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,5% a 31.116 punti, con acquisti su Pirelli (+4,2%), Amplifon (+4%) dopo la conferma del… Leggi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 feb - "I rischi per la crescita economica restano orientati verso il basso. L'espansione economica potrebbe risultare inferiore se gli effetti della politic ...La Borsa di Milano parte in aumento: l’indice Ftse Mib sale dello 0,31%, poi si assesta di poco sopra la parità. Nel listino principale guadagnano Nexi (+3,07%), Stellantis (+1,64%) e Stm (+1,14%). In ...