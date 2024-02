Borsa | Asia tonica con Wall street | Hong Kong debole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Mercati azionaritici generalmente positivi, in particolare Tokyo il cui indice Nikkei 225 ha corso del 2% trainato dai record die dagli acquisti su SoftBank.è l'unico listino in controtendenza, con una calo dell'1,4% soprattutto a causa della frenata dei prezzi al consumo in Cina, mentre le Borse cinesi hanno corso (Shanghai +1,2% e Shenzhen +3%) grazie alla nomina da parte del governo di un nuovo responsabile dei mercati azionari anche per cercare di bloccare la frenata dei listini. In aumento finale dello 0,4% Seul (+1,8% l'indice del settore tecnologico), con Sidney in aumento dello 0,3%. Piatti i future sull'avvio dei listini europei.