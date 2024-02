«Bonus mamma» | perché premia gli stipendi più alti | il conto degli sgravi e i vantaggi

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilprevede esoneri contributivi per le mamme assunte a tempo indeterminato con almeno due figli (nel 2024) o almeno tre (nel 2025 e nel 2026). Ilo economico maggiore è per chi guadagna più di 35 mila euro lordi l'annoIlprevede esoneri contributivi per le mamme assunte a tempo indeterminato con almeno due figli (nel 2024) o almeno tre (nel 2025 e nel 2026). Ilo economico maggiore è per chi guadagna più di 35 mila euro lordi l'annoIlprevede esoneri contributivi per le mamme assunte a tempo indeterminato con almeno due figli (nel 2024) o almeno tre (nel 2025 e nel 2026). Ilo economico maggiore è per chi guadagna più di 35 mila euro lordi l'anno