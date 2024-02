Bonifici istantanei approvati dall’UE 10 secondi per la transazione e nessun costo aggiuntivo

Sono tanti gli aspetti connessi al mondo bancario che l’utente medio vorrebbe veder modificati. In generale si guarda sempre a una riduzione, se non ... (quifinanza)

Via libera dall'Europa per il bonifico europeo. Ecco cos'è, come si effettua e quanto tempo occorre per riceverlo ...I pagamenti digitali sono oramai sufficientemente evoluti da essere considerati maggiormente utili in molti casi anche di quelli “fisici” con i contanti ma anche del tradizionale assegno che comunque ...Innovazioni nei pagamenti: il Parlamento europeo introduce i bonifici istantanei. Il Parlamento europeo ha recentemente approvato un nuovo regolamento che ...