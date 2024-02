Bonessio-Cicculli-Luparelli AVS | l’aula Giulio Cesare approva l’adesione di Roma Capitale alla Giornata nazionale della cura delle persone e del pianeta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Promuovere l’educazionee al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente in cui viviamo. È questo l’obiettivomozioneta oggi dall’Assemblea capitolina, proposta da noi consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra, e che impegna il Sindaco a sostenerediIIIe delindetta per il 29 febbraio 2024 e promossa dal Coordinamentodegli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani in collaborazione con Equal Care Day”. Così in una nota i consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Ferdinando ...

“Questo pomeriggio alle ore 15.30 saremo in presidio sotto la Prefettura di Roma, insieme a tanti e tante, per chiedere la chiusura del CPR di Ponte Galeria che è un luogo inumano dove si muore. La n ...Dopo i fatti di Ponte Galeria sit-in contro i centri permanenti per i rimpatri. Con i cittadini anche la Cgil e alcuni rappresentanti del mondo politico. La manifestazione in Piazza Santi Apostoli ...L'appoggio al Sindaco non è in discussione: "Ma siamo noi la seconda forza a Roma, mica la Civica di Onorato". Per Bruxelles, Alleanza Verdi-Sinistra punterebbe anche su Marilena Grassadonia, la palad ...