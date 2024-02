Bonea | iniziati i lavori su via Fratta | l’annuncio del sindaco Roviezzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno preso il via nella giornata di ieri iaventi ad oggetto la messa in sicurezza della Strada provinciale numero 135 via, arteria di collegamento alla Statale 7 Appia. Si tratta di un intervento strategico per gli spostamenti della locale Comunità. Ad annunciare l’inizio deiil candidatoGiampietro, leader di Liberamente per, unitamente agli altri esponenti Giampietro D’Apice, Carmine De Nitto, Pasquale Notariello e Rita Malfi. Ad essere realizzate saranno opere di regimazione delle acque meteoriche ruscellanti sulla strada provinciale che oggi defluiscono lungo i fondi privati, l’adeguamento della sede stradale con ampliamento della corsia, la realizzazione di banchina, impianto di pubblica illuminazione ...