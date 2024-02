Bombardamenti israeliani su Deir el-Balah e su Rafah | almeno 14 morti Blinken | “C’è ancora spazio per un’intesa”

(Di giovedì 8 febbraio 2024)e feriti ieri sera nel corso di un attacco aereo di Israele consuel-e su, nel centro e nel sud della striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera citando l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo i media palestinesi il raid ha provocato la morte di14 persone. Il segretario di Stato Usa ribadisce la soluzione dei due Stati: «Tel Aviv non ha la licenza...

Di molti degli ostaggi portati nella Striscia di Gaza il 7 ottobre "non sappiamo nulla" e "molto probabilmente molti di loro sono stati uccisi a ... (247.libero)

I VIDEO dei soldati israeliani che esultano dopo i bombardamenti su Gaza e insultano i palestinesi non sono certo una novità, ma la raccolta ... (ilgiornaleditalia)

Continuano intensi bombardamenti a Rafah, riferisce il giornalista di Al Jazeera Hani Mahmoud, che riferisce dalla zona nel sud di Gaza. Vittime civili mentre l'invasione di terra inizia.Morti e feriti ieri sera nel corso di un attacco aereo di Israele con bombardamenti su Deir el-Balah e su Rafah, nel centro e nel sud della striscia di Gaza: ...L’appello di Abu Mazen agli Usa per prevenire lo sfollamento dei palestinesi in Cisgiordania e l’invito a intervenire per fermare i coloni ...