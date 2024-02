’Bomba day’ | arrivano sul Titano gli artificieri dell’esercito italiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I genierisono pronti a disinnescare l’ordigno della Seconda Guerra Mondiale ritrovato a San Marino durante i lavori a Serravalle B. Tutto è quasi pronto sulper il. Domenica sono in programma le operazioni di disinnesco e brillamento della bomba d’aereo da 250 libbre (pari a 104 chili con circa 30 chili di tritolo), residuato bellico inesploso che è stato ritrovato nel mese di luglio dello scorso anno nel Castello di Serravalle. Le operazioni saranno condotte daglidel Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) in due fasi distinte che prevedono la neutralizzazione sul posto dell’ordigno e il successivo trasporto e brillamento in un’area sicura nei pressi di una cava in località Ca’ Rigo. Per limitare l’area di ...