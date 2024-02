Bollette | nel 2023 in Toscana -34% per l’elettricità e -27% per il gas

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 8 febbraio 2024 – Secondo l’analisi* di Facile.it – a parità di consumi – nelle famiglie residenti incon un contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 770 euro per la bolletta della luce e 815 euro per quella del gas; vale a dire, rispettivamente, il 34% ed il 27% in meno rispetto all’anno precedente. «Nelabbiamo fatto i conti conmeno salate, con l’arrivo del 2024 assistiamo a buoni segnali sul fronte del costo delle materie prime, ma questo non significa che automaticamente lecaleranno», spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it. «Il consiglio è di continuare a monitorare i propri consumi, verificando periodicamente se sul mercato esistano offerte in grado di farci risparmiare». L’andamento ...