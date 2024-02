Bollette energia | 1 600 euro di spesa l’anno per le famiglie toscane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Firenze, 8 febbraio 2024 – Quasi 1.600. E' quanto hanno speso, mediamente, nel 2023 leper i consumi di gas e luce. E' quanto emerge da un'indagine di Facile.it, che individua un costo annuo di 770per l'elettrica e di 815per il gas. Fortunatamente, i prezzi sono scesi e rispetto al 2022 i toscani hanno speso meno per l'-1.585a famiglia, contro i 2.283 del 2022 – pari al 34 per cento in meno per la luce ed al 27 per cento in meno per il gas rispetto alprecedente. Dove si è speso di più per l'elettrica Prendendo in considerazione la solaelettrica ed analizzando i dati su base provinciale, emerge come Lucca sia stata l’area ...