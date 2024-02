Bodyshaming | significato ed origine del termine | un fenomeno che fa male

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Qual è ildalla parola, e perchè negli ultimi anni sta tornando sempre più (e tristemente) alla ribalta? Ilha ovviamente un’etimologica inglese, formata dal sostantivo “body” che significa corpo e il verbo nella forma del gerundio “shaming”, che può corrispondere all’italiano “far vergognare qualcuno di qualcosa, o vergognarsi per qualcosa”. Questa parola di grande attualità si riferisce a quelle pratiche che trattano di giudicare le forme del corpo delle persone, in particolare attraverso il web e i social network. Una piaga che sembra colpire membri del sesso maschile e femminile indistintamente e che con la democraticità d’opinione dei social network è diventata perversa pratica da estirpare. Una ragazza sotto i riflettori (fotografa: Katie Barget, fonte: Planeta Fàcil)Come ...

Big Mama è tra i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2024, ma invece di essere giudicata per la sua voce e performance, un giornalista hacriticato il suo corpo. Vista l'accusa di bodyshaming, è ...Un giornalista Rai è stato accusato di fare body shaming contro BigMama a Sanremo 2024: il reporter ha twittato un meme ritenuto “denigratorio” nei confronti della cantante e la tv di Stato ha aperto ...Da Sanremo parte un procedimento per bodyshaming. Ma di cosa parliamo esattamente quando utilizziamo questo termine e cosa prevede la legge a riguardo