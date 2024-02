Bnkr44 | da Empoli a Sanremo E dal palco l’urlo I love Villanova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – “Non si dorme niente. Tanta carica. Troppi impegni. La macchina dinon si ferma mai. Ma ogni sera è gioia, abbracci e cori". La concentrazione è altissima, giurano i collaboratori più stretti dei: "i ragazzi sanno bene cosa fare. Il Festival non è un traguardo, ma la tappa di un percorso artistico in divenire. Ne vedremo delle belle: le cartucce sono ancora tutte da sparare". Intanto il debutto è stato un successo e il collettivo ’made in’ se lo gode tutto. "Siamo qua per dimostrare che un disordine organizzato è possibile". Il commento a caldo dopo la performance della prima serata sui profili social della band di(oltre 60mila follower su Instagram e più di 560mila stream mensili su Spotify) fa incetta di like. Intorno alle 1 di martedì ...