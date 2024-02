Blinken | Israele non può disumanizzare

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 7.00 "Gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre. Ma questa non può essere una licenza pergli altri. La stragrande maggioranza delle persone a Gaza non ha nulla a che fare con gli attacchi del 7 ottobre". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antonya Tel Aviv dopo aver sottolineato come, a suo dire, ci sia ancora "spazio per un accordo" sugli ostaggi trae Hamas.