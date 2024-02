Blinken ad Abu Mazen | sì Stato Palestina

Giorno numero 53. Raggiunto in extremis l'accordo per il prolungamento della pausa per altre 24 ore. A Gerusalemme diverse persone sono morte in un ... (ilgiornale)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

TEL AVIV. «Arrendersi alle condizioni deliranti di Hamas» è inaccettabile per Benjamin Netanyahu. E «Israele non si è impegnato in nulla», ha ribadito il premier. Lo Stato ebraico è al bivio e deve pr ...Quattro mesi e mezzo di cessate il fuoco. Tre fasi, da 45 giorni ciascuna, per un totale di 135 giorni senza combattimenti con l’obiettivo di trovare un accordo per la definitiva conclusione della gue ...Lo ha detto Sami Abu Zuhri, alto funzionario di Hamas ...Ore 00:59 - Netanyahu: «Ho ordinato all'esercito di avanzare verso Rafah» «Ho detto a Blinken che Israele è ad un passo dalla vittoria totale» ...