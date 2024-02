Biotrack | sensori di radiazioni smart | terapie oncologiche più efficaci

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nuovi dispositivie compatti, in grado di ‘rivelare’ gli effetti delleionizzanti su cellule e tessuti tumorali e sani, migliorando l’a diinnovative, come la protonterapia. E’ quanto e’ stato messo a punto nell’ambito del progettocoordinato da Enea e finanziato dalla Regione Lazio, che e’ risultato il piu’ alto in graduatoria tra quelli dell’Agenzia che hanno vinto il bando regionale nel settore Scienze della vita. Nello specifico, questi rivelatori innovativi di tracce nucleari fluorescenti (FNTD) abbinano il fluoruro di litio – un materiale trasparente molto sensibile alleed equivalente al tessuto umano – con film di microgel biocompatibili per culture cellulari, utilizzati per studiare gli effetti ...